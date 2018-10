Star Trek, Star Wars, ünnepi mészárlás - tíz új sorozat októberre

A Star Trek és a Star Wars hívei örülhetnek, de a horror műfajának kedvelői is el lesznek látva októberben, ünnepi mészárlásokon izgulhatnak, kísértetjárta házban barangolhatnak. Közben a címszereplője nélkül folytatódik a Roseanne, a Castle főhőse visszatér, a Sabrina, a tiniboszorkány-ból friss, sötétebb verzió érkezik, a Mad Men – Reklámőrültek alkotója pedig igazi sztárparádét kínál új sorozatában. Dübörög a tévés szezon, rengeteg izgalmas produkció indul októberben is – ezekből ajánlunk most tízet, a végén szavazhat.

Star Trek: Short Treks (október 4., CBS All Access)

Csak jövőre érkezik a Star Trek: Discovery második évadja, a rajongók azonban addig is kapnak négy plusz epizódot, tíz-tizenöt perces kisfilmet, amelyek közelebb hozzák az egyes karaktereket, az anyasorozatban is megjelent témákat. Az egyik részt Rainn Wilson rendezte – meg is ismétli a szerepét Harry Muddként –, a többi epizódban Craft (Aldis Hodge), Saru (Doug Jones) és Tilly (Mary Wiseman) háttérsztoriját ismerhetjük meg.

Into the Dark (október 5., Hulu)

Antologikus horrorsorozat, amelynek epizódjait havonta sugározzák, és minden rész az adott hónap egy ünnepéhez kötődik: az első adás természetesen a halloweennal indít, a második hálaadáskor játszódik, a harmadikban pedig vélhetően karácsonykor vagy szilveszterkor rettegnek majd a szereplők. Az egyes epizódokban a színészek is mások lesznek, Tom Batemant elsőként Delmot Mulroney váltja a főszerepben.

Star Wars Resistance (október 7., Disney)

A Disney Channelre, majd az Disney XD-re is jön az új, animációs Star Wars-széria, amely a Csillagok háborúja hatodik és hetedik része között – évtizedekkel A jedi visszatér után, illetve hat hónappal Az ébredő Erő előtt – játszódik. A főszereplője egy Kazuda Xiono nevű fiatal pilóta, aki szigorúan titkos missziót kap, a hangját Christopher Sean kölcsönzi az eredetiben.

The Romanoffs (október 12., Amazon)

A Mad Men – Reklámőrültek alkotója, Matthew Weiner elképesztő csapatot szedett össze új sorozatához, többek között Christina Hendricks, Aaron Eckhart, Isabelle Huppert, Diane Lane, Amanda Peet, Noah Wyle, Griffin Dune, Jack Huston, John Slattery is közreműködik a projektben. Bár a címben az utolsó cári család szerepel, a történet jórészt napjainkban játszódik, olyan emberekről szól, akik a Romanovok leszármazottainak hiszik magukat.

Lapozzon, ajánlunk még pár sorozatot erre a hónapra!