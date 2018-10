A botrányos szakítás után közös dalokkal lép fel Majka és Curtis

Szakításuk után is az együtt írt dalokon osztozik Majka és Curtis. Csak az a különbség, hogy immár egyedül rappelik el saját koncertjeiken a slágereket.

Míg Majka új formációval, addig Curtis egyedül vagy alkalmanként Emilio oldalán rappel a fellépésein. Mivel legnagyobb slágereiket együtt szerezték, mindketten elő is adják őket a koncertjeiken.

"A legújabb, utolsó közös számunkat, a Füttyöst már 16 millióan tekintették meg a YouTube-on, ami egészen elképesztő. Akárhogy is van, volt, lesz, az elvitathatatlan, hogy jók voltunk együtt" - mondta a Bors megkeresésére Curtis, aki Majkával közös zenéit, úgy mint a Füttyös, az Elvitted a szívemet, a Belehalok, vagy a Magyar vagyok című dalt is elrappeli a fellépésein, immár Majka nélkül.

"Peti részét is én rappelem, úgyhogy lényegesen nagyobb energiára van szükségem a fellépéseken. Nem lehet, és természetesen nem is akarom kihagyni ezeket a számokat, hiszen én is ugyanolyan szerzője vagyok például a Füttyösnek, mint Majka. Persze ezen lehetne vitatkozni, meg bíróságra járni, de minek?" - fejtegette.