Nagy Réka erotikus tánca forrósította fel a kocsmát

Nagy Réka nyerte meg 2006-ban a Topmodell című televíziós modellversenyt, láthatták a nézők Vivien szerepében az HBO sorozatában, az Aranyéletben, hamarosan pedig a Korhatáros szerelemben is feltűnik – egy meglehetősen szexi belépővel. A műsorvezetőként is ismert modell szívesen foglalkozna komolyabban is a színészettel – erről mesélt az Origónak.