Új hónap, új kódolatlan tévécsatorna

Két hétig kódolatlanul nézhető a Viasat3 a MinDig TV-nél.

Október 1. és 14. között két hétig bárki kódolatlanul nézheti a Viasat3csatorna műsorát a MinDig TV-n a 36. programhelyen. Lesznek sorozatpremierek, és több mozisiker is a képernyőre kerül. Ebben az időszakban a VIASAT3 az ingyenes MinDig TV Applikációban is élőben elérhető.

Mint korábban is írtuk, a Viasat3 is ráment a hazai sorozatgyártásra, ahogy tette azt a magyar HBO, a TV2 Csoport és az RTL Magyarország is. A Viasat3 első saját sorozata, a 200 első randi október 1-jén, este kilenckor rajtol, ez 60 részes széria lesz. Jelenleg is forog Etyeken egy másik sorozatuk, ez csak tavasszal várható a képernyőn.