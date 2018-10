Varga Viktor és Cinthya Dictator hat éven át tartó kapcsolata még az év elején ért véget. Az énekest az elmúlt időszak nagyon megviselte lelkileg, szakemberhez is fordult, hogy feldolgozza a szakítást.

„Nagyon nehéz volt feldolgozni a történteket, egyedül nem is ment volna. Felkerestem egy szakembert, akivel őszintén meg tudtam beszélni a problémáimat. Jelenleg úgy érzem, hogy nem állok még készen egy új kapcsolatra, de talán nem is bánom, élvezem az egyedüllétet. Persze jelentkezők azért vannak, de egyelőre senki nem fogott meg igazán” – mondta az énekes a Lokálnak.

A lapnak arról is beszélt, hogy az utóbbi időben sikerült teljesen áthelyeznie a fókuszpontot exéről a zenére. „Ehhez az is kellett, hogy minden kapcsolatot megszakítsak vele, így már jó ideje egy szót sem váltottunk. Ebben mondjuk már rutinosak vagyunk, hiszen ez volt a harmadik különválásunk, de egyben az utolsó is, azt hiszem. Számomra most a munka az első, és jelenleg azt érzem, hogy minden nő csak elvonja ettől a figyelmem, pedig végre jó úton járok.”