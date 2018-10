Bear Grylls őrült versenyre hívja a nézőket

Feltámad egy régi utazós-versenyzős realitysorozat, az Eco-Challenge, a friss verziót Bear Grylls vezeti majd.

Az Amazon egyelőre tíz epizódot rendelt a Survivor elődjének tartott Eco-Challenge-ből, amelynek eredetijét 1995-ben indította útjára a későbbi realityguru, Mark Burnett.

A Survivor-t, az Okosabb vagy, mint egy ötödikes?-t és a The Voice-ot is jegyző Burnett a mostani verzióban is közreműködik, a verseny házigazdája pedig a híres túlélőművész, Bear Grylls lesz.

Az Eco-Challenge-ben négyfős csapatok versenyeznek egymással egy nagyjából 500 kilométeres szakaszon, változatos terepviszonyok között, biciklizve, lovagolva, kajakozva, búvárkodva, hegyet mászva – és ahhoz, hogy az egész csapat kiessen, elég csupán az egyik tagnak feladnia.