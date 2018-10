Időutazással ünnepel a Gyilkos elmék

Mérföldkőhöz érkezett a Gyilkos elmék, máris itt a krimisorozat 300. epizódja.

Október 3-án már a tizennegyedik évadját kezdi a Gyilkos elmék, a szezonnyitó epizód ráadásul pont a 300. lesz a sorban.

Az ominózus rész így nemcsak az előző finálé cliffhangerét oldja majd fel, de visszaemlékezéseket is bőven fog tartalmazni, még a tizenhárom évvel ezelőtti pilotból is lesznek bevágások – ígérte Erica Messer showrunner. Mutatjuk az előzetest is:

A tizennegyedik évadban arra lehet számítani, hogy minden szereplőnek – otthoni vagy munkahelyi – kihívásokkal kell szembenéznie, Messer szerint utólag visszanézve az egész szezon karaktertanulmányok sorának fog tűnni.