Jövőre is folytatódik az egyik legkeményebb, legférfiasabb sorozat

Szépen teljesít a Mayans MC, a Sons of Anarchy spinoffja, lesz második évad.

Jó nézettséget termel a Sons of Anarchy spinoffja, a mexikói motoros banda zűrös ügyeivel foglakozó Mayans MC, így hivatalossá vált, hogy 2019-ben jön a folytatás, lesz második évad – írta a TV By The Numbers. Az első évad még csak az ötödik résznél tart, nem késő pótolni, már amennyire valaki szereti a kemény szériákat.

Nick Grad, az FX Networks és az FX Productions saját gyártású műsoraiért felelős vezetője szerint fantasztikusan teljesít a sorozat, erős a rajongótábor, továbbá méltatta a kreátorok, Kurt Sutter és Elgin James tehetségét.

A Mayans MC a Sons of Anarchy spinoffjaként természetesen hasonlít a nagy elődre, de úgy tűnik, Kurt Sutterék elkerülték az önismétlés csapdáit, és egy újabb macsós, keményfiús, nézhető sorozatot készítettek. Itt írtunk róla hosszabban.