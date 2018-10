Kiderült, miért nem mutatja meg kisfia arcát Kulcsár Edina

Szabó-Kulcsár Medox érkezését szeptember 20-án jelentette be Kulcsár Edina, ekkor már otthon voltak - napokig titkolta, hogy megszületett kisfia. A babát azóta is sokat fotózza a követőinek, de az arcát egyelőre nem láthatták a képeken.

A modell elárulta, hogy miért nem mutatta még meg a kisfiát, fotósorozatot ígért a kíváncsi rajongóknak.

"Sokan kérdeztétek, hogy meg fogjuk-e mutatni a mi kis csodánkat. Már olyan találgatásokkal is találkoztunk, hogy biztos valami baja van a gyermekünknek vagy csúnya, és ezért takargatjuk. Szerencsére semmi ilyen dolog nem áll a háttérben. Szerettük volna megadni a módját, hogy egy szép fotósorozat keretén belül lássátok őt először. Nemrég meg is csináltuk a képeket, szóval hamarosan ti is láthatjátok az angyali kis arcocskáját, amit én nap mint nap csodálhatok. Számomra ő a legszebb!" - írta a képhez.