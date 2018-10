Mit vegyünk ajándékba Trónok harca-rajongó ismerősünknek?

A karácsony még odébb van, de ha közeleg olyan barát, rokon születésnapja, aki a fantasy odaadó híve - hát annak van pár tippünk.

Ha van olyan ismerőse, aki egy szeles, esős napon elborult tekintettel csak annyit nyög, hogy „winter is coming", félbehagyva a francia és az angol tanulását inkább a dothraki nyelvet tanulmányozza, illetve ellenállhatatlan vonzódást érez a részeges, cinikus törpék, illetve a véres kardok iránt, akkor jó eséllyel megállapítható, hogy az illető fantasyrajongó, azon belül pedig George R. R. Martin munkásságának elkötelezett híve, nem mellesleg Trónok harca-fan. Neki tán snassz lenne bonbont, üveg bort vagy virágot venni, úgyhogy itt van pár ajándékötlet:

Sárkánytojásgyertyák

Kicsit hasonlítanak azokra, amelyekből Daenerys kedvenc fenevadjai másztak elő, de három darabért 17 ezer forint enyhén soknak tűnik. 13 centi magas darabja, Franciaországból még 6 ezres fuvardíjért meg is lehet rendelni.

Főzőkötény Havas Jon nélkül

A „winter is coming" mintájára „dinner is coming" a tréfás felirat, azonban a sárnykány fejére még egy szakácssapkát is tettek, a poén kedvéért (más kérdés, hogy a sárkány az ilyen mókamestereket szempillantás alatt szénné égetné). A kötényben - a fotón - ugyan benne van Jon Snow, de ő nem tartozék, sok női rajongó őszinte bánatára. 28 dollár körül van az Amazonon.

Falikép a nappaliba

Csak 12 ezer forint körül van az öt darab együtt, nem is néz ki olyan rosszul, bár nem mindenkinek ízlése a vérrel lefröcskölt állatfej a falon.

Nagy hideg esetére pofás termosz

Ezúttal a „Coffee is coming" a szellemesnek szánt szöveg, a termosz viszont jól jöhet, ha téli túrára megyünk az erdélyi havasokba, ráadásul el is tévedünk egy szeles éjszakán. Medvetámadástól ugyan nem véd meg a bambuszbevonatú tárgy, de tetszetős darab, 5200 forint körüli áron beszerezhető.

Pulóver, télapós sapkával

A sors által eléggé megtépázott, komor tekintetű Havas Jon került az 5300-ért kapható pulóverre, mellé pedig egy gyengécske szóvicc.

Lapozzon, van még pár szép ajándéktárgy!