Nézzen bele, hogyan indul a Walking Dead következő évadja!

A The Walking Dead következő, kilencedik évadja csak október 7-én indul az AMC-n, a szezonnyitó epizód első öt perce azonban már elérhető az interneten. Azt már korábban lehetett tudni, hogy az alkotók időugrásra készülnek, most meg is nézhetjük, milyen az élet másfél évvel az előző etap történései után. Érdemes figyelni Rickre is, aki hamarosan távozik a sorozatból, itt viszont még él és virul, egy kis családi idill után expedíciót is indít Washington belvárosába egy zombihorda leverésére. Nézze csak!