Szorcsik Viki: A kamera forog, a testek összeérnek

A Jóban Rosszban korábbi színésznője a Korhatáros szerelem második évadjában kapott fontosabb szerepet, egy buja, érzéki, vadóc nőt alakít, aki elcsábítja pillanatok alatt Dusánt, majd elég határozottan ellenőrzése alá vonja. A stábból sok színészt már ismert, de kissé feszélyezte, hogy 30 stábtag előtt kellett rögtön az elején erotikus jelenetet forgatni.

A Jóban Rosszban után nem nagyon láttunk sorozatban. Merre jártál?

Voltak színházi és filmes munkáim is, utazós műsort forgattam, de valóban, sorozatban régen játszottam. A castingon viszont megkaptam Szandra szerepét, nagy öröm volt, hogy egy ilyen jó csapattal forgathattam. Jó dolog bekerülni egy már futó, ismert sorozatba, amelynek meg van ágyazva. Ennek részese lettem, és ez egy csoda!

Kikkel voltál jóban már a színészek közül?

Kamarás Ivánt ezer éve ismerem, mondhatom, hogy barátok vagyunk. Dobó Katát is ismertem személyesen, Kovács Patríciát és Ónodi Esztert viszont nem. Seress Zolit is régi ismerősként köszöntöttem, dolgoztunk már együtt, akárcsak Árpa Attilát, aki egykor a főnököm volt a TV2-nél. Schneider Zolit viszont nem ismertem korábban, pedig vele volt elég hamar pár intim jelenetem. Amúgy a stábból majdnem mindenkivel forgattam együtt az elmúlt hónapokban, talán Ónodi Eszterrel nem. Nagy kihívás volt, remekül éreztem magam végig.

Maradt vicces sztorid a forgatásról?

Nem annyira vicces, de emlékezetes igen. Mint mondtam, Schneider Zolit nem ismertem korábban, de a sorozatban karaktereink Szandra és Dusán gyorsan egymásba habarodnak. Erotikus jeleneteink voltak rögtön az elején... A közel harmincfős stábbal is először találkoztam, Szandra lakásában forgattunk, és lehetőség sincs intim szféra megőrzésére... Ott álltunk kis térben Zolival, akivel addig semmiféle kapcsolatom nem volt. Erre jön az utasítás, hogy dobjuk le a ruhát, és feküdjünk egymásra félmeztelenül. A kamera forog, a testek összeérnek... valljuk be, ez nem annyira hétköznapi dolog. Ha valakit ismerünk jó ideje, az persze más, de itt azért volt némi feszültség mindkettőnkben. De Sneci nagyon jó fej volt, jól kezelte a helyzetet. Mindkettőnkben ott van a sokéves szakmai rutin, így ügyesen felvettük a szexis jeleneteket.

Az új évad második részében félmeztelen jeleneted is van, mennyit mutatsz még magadból?

Nem árulhatom el... de lesznek erotikus jelentek! Ez az évad forróbb lesz, mint az első, érdemes lesz követni! A vetkőzéssel pedig nincs problémám, ha indokolt, de ha valaki indokolatlanul mutogatja magát, azzal már van baj. Ha rendesen meg van írva a szerep, és a karakternél belefér, akkor viszont a vetkőzés rendben van.

Elég nyomulós, gátlástalan vadóc a figura. Neked voltak ilyen periódusaid?

Ennyire nyomulós azért nem voltam soha. De olyan már volt, hogy a hezitáló félnek segítettem, egy kicsit... Alapvetően elég sok pasis dolog van bennem. Sokszor viselem a nadrágot, nem riadok meg könnyen a feladatoktól, elég határozott vagyok. Bár a véleményem szerint a párkapcsolatban a klasszikus felállást kell tartani, a férfinek kell viselnie a nadrágot – minden tekintetben. Itt a szerepcsere nem veszi ki jól magát.

Mik az őszi tervek?

Egy része még nem publikus. Nagyon régen pihentem. Igaz, nemrég jöttem haza külföldről, de ott is munka volt, három-négy órákat aludtam, fotózáson voltam. Évek óta modellkedem egy magyar ruházati cég arcaként. Sokszor külföldön fotózzuk az újabb kollekciókat, így történt most is.

Tévéshow-ban nem leszel?

Most is volt megkeresés, de ütközött volna a Korhatáros szerelemmel, és el kellett engednem. Van olyan show, ami számomra nem is igazán fér bele, például főzős realitybe nem biztos, hogy nem mennék: össze tudok dobni pár ételt, de egy ilyen gasztroműsorban azt hiszem, igencsak kevés lenne. De ha már lehet választani, akkor egy énekes műsort inkább preferálnék.

A magánéletedről mit lehet tudni?

A magánéletem privát szféra, megtartom magamnak. Nem teregettem ki soha, nem szeretném most sem.

De párod van?

Nem publikus. Boldog vagyok, maradjunk annyiban!

A Korhatáros szerelem 2. évadja október 12-én este jön a TV2-re.