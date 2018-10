Újabb kódolatlan csatornát nézhetnek sok százezren

A PR-TELECOM előfizetői számára 2018. október 1. és 14. között kódolatlanul elérhető a Viasat World portfóliójába tartozó Epic Drama tematikus TV-csatorna a 209. programhelyen.

A PR-TELECOM kéthetes kódolatlan időszakot biztosít előfizetőinek. A kosztümös drámasorozatokat sugárzó TV csatorna, az Epic Drama október 1-je és 14-e között lesz ingyenesen elérhető a szolgáltató 209-es programhelyén HD minőségben. A csatorna ezt követően csak a Prémium Plusz és a Popcorn csomagokkal rendelkező háztartások számára lesz hozzáférhető - közölte a szolgáltató.

A nyílt időszak legelején, október 1-jén debütál az Epic Dramán a Kurtizánok kora című sorozat második évada, ami nem csupán a csatornán, de az egész országban is most először lesz látható. A pikáns drámasorozat a 18. századi London prostitúcióját mutatja be.

Érkezik egy híres apa híres lánya

Az új epizódok során a történet középpontjában álló bordélyház-tulajdonos lánya az ősi rivális nyilvánosházába költözik, a végletekig feszítve ezzel a két madám közti feszültséget. A második évad különlegessége továbbá, hogy Liv Tyler személyében egy A-kategóriás hollywoodi színésznőt is szerződtetni tudott a produkció.

Liv Tyler modellkedéssel kezdte karrierjét: gyerekként tévéreklámokban és újsághirdetésekben szerepelt, illetve feltűnt édesapja, az Aerosmith frontemberének videóklipjében is. Az áttörést a Bertolucci rendezte Lopott szépség című film hozta meg neki, amit ezt követően olyan nagyszabású alkotások követtek, mint az Armageddon vagy A Gyűrűk Ura trilógia.