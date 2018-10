Kirúgták az NCIS zaklatással vádolt főnökét

Kirúgták az NCIS: New Orleans producerét, Brad Kernt, miután több panasz érkezett rá zaklatás és rasszizmus miatt.

Az NCIS: New Orleans főnökét, Brad Kernt már augusztus elején felfüggesztették az állásából, most pedig – a belső vizsgálat lefolytatása után – ki is rúgták.

A stábtagok szerint Kern mérgező, szexista légkört teremtett a munka során, kollégái a női kollégákkal szembeni diszkriminációval és rasszizmussal is vádolták.

A producer ellen ez már a harmadik vizsgálat volt, 2016-ban is sor került kettőre – akkor azonban a CBS még csak annyit állapított meg, hogy Kernnek nem a legkellemesebb a modora, a beszólásai sokszor bántók, de ez nem volt elég a kirúgásához.

A CBS-nél mostanában kezdtek hullani a fejek a zaklatási ügyek miatt, a vezérigazgatónak, Les Moonvesnek is távoznia kellett szeptemberben, és a 60 Minutes producerétől, Jeff Fagertől is megváltak.