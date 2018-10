Volt már kínos szülői értekezleten, idegesítő anyukákkal?

Téby Zita azért jött haza Angliából, ahol három éve él, hogy eljátszhassa a Bogaras szülők című magyar tévésorozat egyik főszerepét. Noha fiatal, és gyereke nincs, nagyon jó és hiteles a karakterben (premier előtt láttunk két részt), a társai pedig vagy nagyon tipikus, vagy igen szórakoztató figurákat hoznak, amelyek megfordulnak egy iskola tanári termében, vagy épp egy szülői értekezleten: ott a sértődős anyuka, a mélabús, mindenbe beletörődő apuka, a nagyhangú molett asszony, a jó nőket megbámuló igazgató, a neurotikus, idős tanerő, a minden lében kanál anyuka. A Bogaras szülők október 9-én kezd a TV2-n.

2009-ben végzett a kaposvári főiskolán, Bodó Viktor társulatában dolgozott két évet, majd Kecskeméten négyet. Eztán döntött úgy a Fapadban, a Hacktionben, az Egynyári kalandban és számos színdarabban látott Téby Zita, hogy külföldön is szerencsét próbál. Németországban élt gyerekként öt évet, a német nyelvet így hamar elsajátította, ez munkájában is jól jön. Angliába költözött, van kinn ügynöke is, főleg filmes, tévés castingokra jár, ilyesféle szerepeket kap.

„De szeretek itthon is dolgozni, főleg, ha jó szereppel keresnek meg! A Bogaras szülőkben egy fiatal, éppen elvált anyukát játszom, aki elköltözött, ezért új iskolába viszi másodikos gyerekét. Tanárok és szülők a főszereplők a sorozatban, különböző hátterük van, különböző nézeteket vallanak, de egy helyszínen vannak, így kénytelek megoldásokat találni" – mesélte a színésznő, aki október 3-án volt a Mokka és a Fem3 Café vendége.

„Az a szándék, hogy nevessenek a nézők. A forgatás nagyon vicces volt, a karakterek szélsőségesek, viccesek. Ónodi Eszterrel volt sok jelentem, ő játssza az osztályfőnököt" – mesélte. Gyerekkorából egy magyar iskola rideg folyosója maradt meg benne emlékként, a sorozatban a díszlet jóval színesebb, vidámabb.

Anyaszerepet nem játszott még, nincs gyereke, de színészként el tudja képzelni: színészként az a feladatuk, hogy beleéljék magukat olyan helyzetekbe, amelyekben még nem voltak. Talán különös, de a magyar castingra videót küldött, mert épp nem tudott hazajönni - de jelezte, hogy érdekli a szerep, és meg is kapta.

Ügyes volt a kislány is

Mint meséli, a szöveggel sem volt baja, mert volt egy kis súgógépe. „Kerényi Gréta a lányomat alakító kislány tízéves, de szerepe szerint csak nyolc. Kicsit aggódtam, hogy fogunk egymásra reagálni a kamera előtt" – mesélte, mert úgy tapasztalta, hogy a gyerekek zöme, ha filmes, tévés stábot lát, csak áll és vigyorog. „Ő viszont improvizált is, nem jött zavarba a kamerától, de hallgatott is az instrukciókra. Színészként viselkedett! És ha kétszer lejátszottunk egy jelenetet, utána már tudta az én szövegemet is."

Általános vélekedés szerint más a színpad és más a film, másképp kell játszani, de Téby Zita szerint nem annyira, mint sokan gondolják. „Az egy technikai dolog, hogyan közvetítjük az üzenetet. Vannak kis, közepes, nagy színpadok, vannak közeli és távoli felvételek" – mondta erről. Jelenleg kétlaki életet szeretne kialakítani, vállalna munkát kinn és itthon is.