Hamar talált új munkát az Agymenők bombázója

Kaley Cuoco következő dobása a Harley Quinn című rajzfilmsorozat lesz: ő adja a hangját a hősnőnek, miközben produceri feladatokat is ellát a projektnél.

A DC új tartalomszolgáltatója, a DC Universe a New York-i Comic Conra is kivonult, ott promózta jövőre érkező rajzfilmsorozatát, a Harley Quinn-t is, amelyben Kaley Cuoco lesz a fő közreműködő.

A Joker hívéről – vagyis Batman ellenfeléről – szóló szériához mutattak egy beharangozót is, ebben már Cuoco szólaltatja meg az ismert figurát:

Nem a mostani évaddal már véget érő Agymenők sztárja lesz az egyetlen ismert név a szereplők hangját adó csapatban, Alan Tudyk, Ron Funches, JB Smoove, Jason Alexander, Wanda Sykes, Giancarlo Esposito, Natalie Morales, Jim Rash, Tony Hale és Chris Meloni is csatlakozott a projekthez.