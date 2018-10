Itt az előzetes a Sabrina, a tiniboszorkány új, sötét verziójához

Október 26-án indul a Netflixen a Sabrina, a tiniboszorkány friss verziója, a Chilling Adventures of Sabrina, amelyhez most jött ki az első hosszabb előzetes. A kisfilmből is kitűnik – de amúgy is ígérték az alkotók –, hogy az új változat sötétebb lesz, az okkultizmussal is kacérkodik: Sabrinának a 16. születésnapján arról kell döntenie, hogy szolgálja-e a sötétség urát, vagy tovább bulizik a barátaival, ahogy az egy átlagos tinédzserhez illik. Nézzen bele, mire számíthat!