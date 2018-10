Megvan az élőszereplős Star Wars-sorozat sejtelmes címe

Mikor fog játszódni az élőszereplős Star Wars-sorozat? Egyáltalán, mi lesz a címe? Az alkotó, Jon Favreau friss Instagram-posztjából kiderül.

Mint arról már beszámoltunk, a Disney a Star Wars-rajzfilmek után belevág egy élőszereplős sorozatba is, amelyet a Vasember-filmek rendezője, Jon Favreau készít a médiacég jövőre induló tartalomszolgáltató oldalára.

Az is kiderült már korábban, hogy igen drága vállalkozásról van szó, Favreau posztjából pedig a címét is megtudhattuk: The Mandalorian, vagyis A mandalori.

Jango és Boba Fett után egy újabb mandalori harcost ismerhetünk meg, aki magányosan küzd az Új Köztársaság ellen a Birodalom bukása és az Első Rend megjelenése közötti időszakban. Itt a teljes poszt: