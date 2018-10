A The Walking Dead október 7-én kezdi a kilencedik évadját, az új szezonra pedig új főcímmel rukkoltak elő az alkotók. A hangulatos animációban a varjak mindenhol ott vannak, ami biztosan nem jelent jót, de egyébként is, mit várhatunk egy olyan évadtól, amelyben Rick (Andrew Lincoln) és Maggie (Lauren Cohan) is vélhetően távozik? Mindjárt itt a szezonnyitó epizód, addig is mutatjuk a kezdő képsort.