Bő két hétig tart az akció.

Tizenkilenc nap, hét csatorna, több mint száz prémium film, sorozat és dokumentumfilm: a UPC Direct mától kódolatlan időszakkal jelentkezik minden ügyfele számára.

A filmek és sorozatok szerelmesei, dokumentumfilm rajongók, de még a harcművészetek kedvelői is megtalálhatják kedvenc műsoraikat a FilmBox kódolatlan időszaka alatt október 5-tól egészen október 24-ig - közölte a szolgáltató.

A FilmBox Premium csatornáján most a nézők a 14. századba kalandozhatnak, jön a Templomosok című sorozat (ez látható az HBO Gón is, amúgy a History csatorna terméke). Ugyanezen a csatornán lesz a Django elszabadul is. A FilmBox Extra HD csatorna nagy hollywoodi stúdiók produkcióira specializálódott, de a kódolatlan időszakban jön Az ifjú pápa című provokatív sorozat is.

A FilmBox Family Camelotba invitálja a nézőket, ahol részesei lehetnek az ifjú Merlin kalandjainak, abban az időben, amikor még csak a fiatal Arthur herceg szolgája volt. Egy másik családi film a Dinosaur Project, ami felfedezők és zoológusok egy csapatának történetét meséli el, akik a legendás afrikai szörny, Mokele Mbembe nyomában járnak.

A hét csatorna, amely az akcióba bekerült:

FilmBox Extra HD

FilmBox Basic

FilmBox Premium

FilmBox Plus

FilmBox Family

Fightbox

Docubox