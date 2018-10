Meg Ryan több mint 30 év után visszatérhet a képernyőre

Meg Ryan lesz a producere egy titokzatos halálesetről szóló sorozatnak, elképzelhető, hogy szerepet is vállal benne.

Meg Ryan nemcsak producerként, de szereplőként is közreműködhet a The Obsolescents című fekete komédiában, amelyet az NBC-re készít Lorne Michaels főleg késő esti show-műsorokat jegyző produkciós cége, a Broadway Video.

Ha Ryan igent mond a színészi munkára is, ez lesz az első rendes sorozatszerepe az 1985-ös Wildside óta, utána csak A bolygó kapitányá-ban hallhattuk a hangját, illetve néhány vendégszerepben láthattuk a kétezres években.

Új projektje forgatókönyvét egyébként Andrew Gottlieb (Fuller House, The Dangerous Book for Boys) írja, a történet pedig New Jersey-ben játszódik, ahol a nyugalmas kertváros életét felbolygatja a városi tanács egyik tagjának halála.