Megvédték a feltámasztott sorozatot az egykori szereplők

Feltámasztják a Buffy, a vámpírok rémé-t is, aminek a rajongók egy része egyáltalán nem örül – ellentétben a régi szereplőkkel.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Buffy, a vámpírok réme alkotója, Joss Whedon új verziót készít régi sorozatából. A hír nem nyerte el minden rajongó tetszését, az eredeti széria sztárjai, Sarah Michelle Gellar és David Boreanaz azonban megvédték a projektet.

A Dr. Csont-ban is látott Boreanaz a New York-i Comic-Conon jelent meg, ahol a rajongók egyből fújolással reagáltak, amikor szóba került a Buffy feltámasztása. A színész nyugalomra intette őket, és kifejtette, hogy szerinte az csak jó, ha egy újabb generációt is meg tud ragadni a történet, a maga részéről sok sikert kívánt a produkciónak.

Gellar pár órával később a People magazinnak reagált, azt mondta, egyetért kollégájával. „Végül is ez az egész a történetmesélésről szól. Ha egy sztori tovább él, azt minden lehetséges formában el kell mondani” – vélte.