Rövid, de elég kemény interjút adott a Rádió1-en Sebestyén Balázséknak Pintér Tibor, akit a Mokka-beli beszélgetés után dacosan és dühösen lef.szozott fiatal barátnője.

„Ha az ember szerelmes önmagába, akkor kevés hely marad a szívében másnak" – élcelődtek a Balázsék című rádióműsor vezetői a lovas dalnokon, utalva arra, hogy olyan, mintha önimádó lenne, aki saját magát jobban szereti, mint bárki mást. Két napja sokkal fiatalabb barátnője f.sznak nevezte őt a kamerák előtt, és kérdéses, együtt vannak-e még – ezért keresték meg a rádiósok a színész-énekest.

„Még megvagyunk... valóban van egy 20 évvel fiatalabb barátnőm, de nem csak a korkülönbség a probléma. Volt már 20 évesből intelligens, nagyon jó szociális érzékenységgel rendelkező barátnőm... na, ő nem az" – válaszolta Pintér a Rádió1 megkeresésére, nem kis derültséget keltve.

„Butaság lenne kamuzni. A legnagyobb értéke egyben a legnagyobb hibája, az, hogy mocskosul őszinte. Csak épp nagyon rosszul kommunikálja ezt. A mai világban ez a marha nagy őszinteség nem kifizetődő. A vér pedig nem válik vízzé, ezt hozta régről, benne van a rejtett agresszió... A beteg lelkületű emberek fogva tudják tartani az egészségeseket. Én fel akarom hozni arra a szintre, ami benne van, de ki-kibukik belőle a nyersesség" – magyarázta az énekes.

Az Éhezők viadalában jó lenne

Pintér szerint „nagyon nehéz találni szép, okos, intelligens nőket", viszont Frida az Éhezők viadalában nagyon szépen helyt tudna állni, és ha lenne olyan talkshow, ahol tényleg csak őszintén lehet beszélni, akkor barátnőjét mindenképp javasolná műsorvezetőnek.

„Naponta elmondom neki. És nem azt mondtam, hogy buta, hanem azt, hogy nem elég intelligens ehhez a világhoz. Ha a nőkre is lehetne azt mondani, hogy bunkó... hát a nőkben is van ez a típus... ő ezt tudja magáról, javítani is akar ezen" – elmélkedett, de kiderült, hogy a máltai (Legbátrabb páros) forgatáson is többször elküldte őt a bánatba.

Nem csak szapulta a kislány: „Fél éve élünk együtt, és van egy csomó erénye ennek a teremtésnek. A Fridi nyers, de erős bájjal és tisztasággal rendelkező, gyönyörű, ambiciózus csaj. Nem akar sztár lenni, vagy nem így akar az lenni."

A végén persze kiderült, hogy a zord külső érzékeny szívet takar: „Az ellentétek vonzzák egymást. Édesapám, anyukám irodalmár. A vadság, amit a lovas színház képvisel, keveredik nálam egy érzékenységgel. A macsó külsőben egy finom, romantikus lény lakozik."