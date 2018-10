Star Wars-sorozat: itt az első fotó és a rendezők névsora

Újabb részletek derültek ki a Disney élőszereplős Star Wars-sorozatáról, kijött egy fotó is a történet középpontjában álló mandalori harcosról.

Jon Favreau elárulta a napokban, hogy az élőszereplős Star Wars-sorozat címe The Mandalorian lesz, Jango és Boba Fett után egy újabb mandalori harcost ismerhetünk meg benne. Most kiadtak egy fotót is a főszereplőről, íme:

Tudjuk már pár rendező nevét is, a Favreau által írt első epizódot például Dave Filomira bízták. Az ő számára nem teljesen ismeretlen a Star Wars-univerzum, hisz ő felel a kapcsolódó rajzfilmsorozatokért, a Lázadók-ért és A klónok háborújá-ért.

Rendezőként az eddig inkább színésznőként ismert Bryce Dallas Howard, valamint Taika Waititi (Vademberek hajszája, Thor: Ragnarök), Deborah Chow (Az uralkodónő, Fear the Walking Dead) és Rick Famuyiwa (Srácok, Kábszer) is közreműködik a projektben.