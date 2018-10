A jajveszékelő Pumpedné Sebestyén Ágit hordágyon vitték el

Két másodpercet bírt a Ninja Warriorban.

A Pumped Gabóval ismertté lett reality-szereplő, Sebestyén Ági – aki hiszi vagy sem, de közel 77 ezer követővel bír az Instagramon – rögtön az első akadály elején elhullott az október 8-án elrajtolt Ninja Warriorban, a TV2-n. Valószínűtlenül suta mozdulattal próbált ugrani, de belecsúszott a vízbe.

„Kitörte a lábát. A fitneszmodell nagy lendülettel futott neki a Ninja Warrior első akadályának, azonban a második lépést rosszul vette, és súlyos sérülést szenvedett" – áll a TV2.hu oldalon. Itt az eset videón: aligha kapná meg Jane szerepét egy magyar Tarzan-filmben.

Mentővel vitték a kórházba a forgatásról: a sebészeten derült ki, hogy mindkét lábszárcsontja, azaz a sípcsont és a szárkapocscsont is eltört. Egy nyolcórás műtét során operáltak a lábába egy fémdarabot, az tartja most is sérült testrészt.