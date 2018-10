Kabát Péterék mindenkit átvertek, nem házasodtak össze

Kabát Péter és párja, Róka Adrienne nem házasodtak össze, esküvői képeik egy fotózáson készültek.

A pár a hétvégén több esküvői képet is megosztott, a követőik pedig sorra gratuláltak, hiszen nagyon úgy tűnt, hogy nyolc év után kimondták az igent. Mint kiderült, csak viccről van szó, nem házasodtak össze, csak egy fotózáson voltak.