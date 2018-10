Kulcsár Edina megmutatta, hogy nézett ki egynaposan a kis Medox

Kisfiáról, Medoxról hetekig nem mutatott képeket Kulcsár Edina, most azonban előkerült az első fotók egyike a kicsiről.

Szeptember közepén született meg Kulcsár Edina és Szabó András, azaz Csuti első közös gyereke, Medox, akit csak a napokban mutattak meg a nyilvánosságnak.

Modell édesanyja úgy gondolta, egy fotósorozatban mutatják meg először a kisfiú arcát, ezért sokáig nem tett közzé róla olyan fotót, amin jól látszódott volna. A múlt héten megjelentek ezek a fotók, így most már korábbi képeket is előszedett a kicsiről: a most közzétett fényképen még csak egynapos Medox.