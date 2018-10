Súlyos sérülést szenvedett Szandi

Szandi mintegy hatméteres magasságban légtornász-mutatvánnyal készül a Csak show és más semmi első élő show-jára. Az egyik próbán túl szigorú volt magával, komoly sérülést szerzett.

"Ezt a mutatványt hosszú idő után is csak fájdalommal lehet bemutatni, mert a csukló extrém terhelésnek van kitéve alatta, ráadásul nekünk erre nagyon kevés időnk van. Minden próba után rövid szünetet kell tartani, mert óriási megterhelést jelent. A számot veszélyes mutatvánnyal nyitom, ekkor szinte minden terhet a bokámra helyezek. Mivel elég maximalista vagyok, és szeretném tökéletesre kidolgozni ezt a részt is, a mutatványt egymás után többször is elpróbáltam, aminek csúnya és fájdalmas eredménye lett. Szerencsére nagy baj nem történt, a produkciót az első pénteki show-ban be tudjuk mutatni, addig pihentetem a bokámat" - mesélte az énekesnő a Borsnak.

Otthon sokat nézi a próbák felvételeit, a férje nagyon félti, és a gyerekei is tudják, hogy mennyire kitartó és önfejű. "Ha pár évvel fiatalabb lennék, az éneklés mellett szívesen lennék légtornász. Azért is fontos nekem ez a produkció, mert korábban ugyanez volt az édesanyám vágya, sajnos neki nem adatott meg, ezzel is előtte szeretnék tisztelegni" - tette hozzá.