Kondákor Zsófi: Nem én nyertem a MasterChef VIP-t

Szerinte a szerencsén is múlott a műsor fináléja, bárki nyerhetett volna. A séfek valószínűleg azt díjazták benne, hogy bátran nyúlt új eszközökhöz, fűszerekhez.

Kondákor Zsófi ünnepelhetett a MasterChef VIP végén a napokban, de nem érzi, hogy jobb lett volna, mint bárki, aki eljutott az utolsó hétig. „Nem én győztem. Ketten álltunk ott Janicsák Vecával, ő is eljutott odáig, ahová én. Sőt, akikkel az utolsó héten együtt főztünk, akár ők is állhattak volna ott. Valamennyire a szerencsén is múlhatott a vége. Nem gondolom, hogy ennyivel előrébb állnék a főzésben, mint Veca vagy Szabó Dóri” – mesélte a FEM3 Caféban.

Abban reménykedett, hogy az első héten tud maradni pár napot a műsorban, és nem esik ki rögtön az elején – ehhez képest igen szép eredmény a győzelem. „Kilencből öt ember kiesett az első héten... abban sem bíztam, hogy túlélem a selejtező hetét. Extra ételeket sem készítettem soha, és amikor itt elkezdtem főzni ilyeneket, azt hittem, hogy biztos nem tudom megcsinálni.”

Csigát nem evett soha életében, persze nem is főzött, de azt a feladatot például ő nyerte. „Gondoltam, hogy biztos kell hozzá vaj, fokhagyma. Inkább csak kitalálgattam, mi kell hozzá, csak ráéreztem. A séfek amúgy mindig mondtak valamit: amit a műsorban láthattak-hallhattak a nézők, az a negyede annak, ami a valóságban elhangzott. Mi sokszor kérdeztünk, és rengeteg mindent mondtak a séfek, sokat tanultunk.”

„Mindig jött valami váratlan alapanyag. Aztán nem működött a turmixgép, elvágtad az ujjad, ezekre kellett jól reagálni, nem volt szabad pánikba esni. Ha a megoldáson gondolkodsz, akkor ez visz előre... Minden ételben ott volt, hogy elronthatom. Ha ismert ételt kellett készíteni, akkor meg az eszköz volt az új, de általában teljesen új étel volt a feladat. És mi az, hogy savas legyen egy étel? Ezt sem értettem” – emlékezett a színésznő.

Mint mondta, otthon a spagettit nem cseréli le a csigára, maradt a hagyományos ízeknél. „De ki fogom bővíteni a konyhámat pár szuper készülékkel!” – fogadkozott a FEM3 Caféban.