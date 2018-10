Meghalt Celeste Yarnall amerikai színésznő, akit több mint 50 filmben és sorozatban láthattunk, főleg a hatvanas, hetvenes években.

74 évesen a kaliforniai Westlake Village-ben lévő otthonában halt meg Celeste Yarnall, miután négy évig küzdött petefészekrákkal.

Az IMDb szerint összesen 54 filmben és sorozatban szerepelt: a hatvanas években olyan klasszikus sorozatokban tűnt fel, mint a The Adventures of Ozzie and Harriet, a Bewitched, a The Man from U.N.C.L.E. vagy a Bonanza, a Star Trek-ben pedig Chekov is beleszeretett az egyik epizódban.

Az Élj egy kicsit, szeress egy kicsit című filmben Elvis Presley oldalán játszott, vendégszerepelt a Columbo-ban és a Melrose Place-ben is. Jórészt a hatvanas, hetvenes években volt aktív, 1973 és 1990 között például csak a Végzetes szépség-ben láthattuk.