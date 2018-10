Voksán Virág kisfia október 3-án született, a kis Bence 3000 grammal és 51 centiméterrel érkezett. A DJ a terhességéről is rendszeresen posztolt és mesélt, így nem csoda, hogy a kicsit is nagyon gyorsan megmutatta a követőinek: már fel is került oldalára az első kép, amin kezében tartja a kisbabát.