Életmódváltásba kezdett Balázs Andi, 13 kilót fogyott

Két hónap alatt sikerült 13 kilót fogyni Balázs Andinak, hamarosan a Csak show és más semmi első adásában láthatják a nézők.

Év elején letette a cigarettát, ami miatt jó pár kiló felkúszott Balázs Andira. Nehézkesebbé vált a színpadon, amit megelégelt, és eldöntötte, hogy két hónap alatt minimum tíz kilót lead. A fehérjediéta olyan jól sikerült, hogy már 13 kiló mínusznál tart.

"Nem egy 52 kilós, karcsú lány akarok lenni, hanem az egészség és a jó kondi érdekel. Előkerült a szobabicikli is, és a végén olyan jól ment az egész, hogy a 40. szülinapom után nem sokkal, a show kezdetére a vágyott 10 helyett 13 kilót adtam le" - mesélte a Borsnak a színésznő, akinek a párja is sokat segít az életmódváltásban.

"Elhatároztam, hogy egy nagyon klassz negyvenes szeretnék lenni. Igazi, energikus, jó csaj, pont, mint a 30. szülinapomon, és az a csodálatos, hogy a párommal, Gáborral közösen vágtunk bele és váltottunk életmódot. Ez a közös ügyünk lett, ami még közelebb hozott minket egymáshoz. Neki 14 kilót sikerült leadni" - árulta el.

"Tinédzserkorom óta ilyen alkatú vagyok, amivel nagyon szépen megbarátkoztam. Szeretem a tökéletlenségemet, és kacagni is tudok magamon. Gábor is úgy szeret, ahogy vagyok. De az egészségem, az állóképességem a színpadon motivál, és ezért tenni fogok mindig is" - tette hozzá a lapnak.