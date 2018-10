Király Lindát élete legkeményebb szakaszában hagyta cserben a párja

Király Linda ma boldog párkapcsolatban él, de korábban egy férfi nagyon csúnyán cserben hagyta.

Az énekesnő a hamarosan megjelenő családi könyvükben vallott élete egyik legnehezebb időszakáról, a szakításról és anyagi problémáiról a Best idézett részleteket.

"Nyolc évig voltam vele, és bár a szívemet addigra százszor összetörte, csak akkor tudtam véget vetni a kapcsolatnak, amikor kiderült, hogy tönkrementem. A menedzsmentem átvágott, a hátam mögött elsikkasztották a lemezcég pénzét, és én már a lakásom bérleti díját is alig tudtam kifizetni. Vártam, hogy az exem segítsen, vállalhatott volna munkát, de nem, ez neki derogált. (...) Sokat tanultam belőle, de akkor is életem legkiszolgáltatottabb helyzetében hagyott cserben" - írja az énekesnő.

Király Linda azt is elárulta, hogy a szakítás után többször is próbálkozott a volt párja, de közben megismerkedett Zsomborral, akivel azóta is nagyon boldog a kapcsolatuk.