Kemény beszólásokat kap 26 évvel idősebb férje miatt Koholák Alexa

Koholák Alexa is ott lesz a Csak show és más semmiben, gondolkodás nélkül igent mondott a TV2 felkérésére, hisz végre egy olyan oldalát is megmutathatja a nézőknek, amit eddig nem láthattak. A spiritualitást a férje hozta az életébe, ezen a területen még sokat szeretne fejlődni, és azt is elárulta az Origónak, hogy mi volt a kedvenc beszólása, miután posztolt egy közös képet az esküvőjéről.

Koholák Alexa az Éjjel-nappal Budapestben tűnt fel, és bár sokan máig a szereppel azonosítják, egyáltalán nem bánta meg, hogy akkor jelentkezett a fikciós sorozatba.

„Mára úgy érzem, nincsenek előítéletek a korábbi szerepléseim miatt, de őszintén mondom, nem is akarok kibújni ebből a szerepből. Az is én vagyok, és kellett minden tapasztalás, médiába való beilleszkedés ahhoz, hogy akkor jól érezzem magam. Most már van mellettem egy olyan ember, aki megmutatja, hogy mi a célja az életemnek, miért is kell itt lennem” – mondta a férjére utalva, aki egyben a spirituális mestere is.

„A spiritualitást a férjem hozta az életembe, fél éve kezdtem el hozzá járni, ő a mesterem, sokat tanultam tőle. Előtte is olvasgattam a témában könyveket, mert mindig vonzott ez a terület, de nem foglalkoztam vele ennyire komolyan. Azt gondoltam, hogy mindent meg tudok oldani fizikai síkon, de ahogy jönnek elő a problémák, a megfelelési kényszer, a folyamatos versenyhelyzet, előjön az emberben az is, hogy nem biztos, hogy így kell élni a mindennapokat, nem biztos, hogy mindig stresszelni kell” – mondta az Origónak.

26 évvel idősebb párjával már össze is házasodtak, emiatt sok negatív kritikát kap. „Olyanokat kapok néha, hogy csak na! Vannak viccesek is köztük, ezeket mindig belájkolom, vagy válaszolok is. Az esküvő előtt húsz perccel még egy gyorsétteremben ettünk sült krumplit meg hamburgert, ott készült egy fotó rólunk, amit feltettem az Instagram-oldalamra. Egy kommentelő azt írta, úgy nézünk ki, mint egy amerikai család az ázsiai házvezetőnővel. Ez legalább eredeti volt! Ha összeszedném a top100 legkeményebb beszólást, ez biztosan benne lenne” – mesélte.

Péntek este a Csak show és más semmi színpadán láthatják a nézők, a felkérésre gondolkodás nélkül mondott igent.

„Ez a műsor nekem nagyon jó lehetőség arra, hogy mindent kipróbáljak, amit eddig nem tudtam. A magasságtól nagyon félek, bármit szívesen megcsinálok, de ha kétméteres magasságban kell állnom, már rám tör a félelem. Lehet, hogy akár élő adás közben mondom azt, hogy ezt inkább mégsem csinálom.”