Udvaros Dorottya édesanyja tragikus és csodálatos pályafutásáról beszélt

Udvaros Dorottyát kísérti édesanyja tragédiája, Schmied Zoltán, mint a jó pap, holtig tanul. Október 14-én Udvaros Dorottya, Kossuth-díjas színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja és Schmied Zoltán színész lesz a Sláger Téma vendége.

Udvaros Dorottya ritkán beszél oly kendőzetlenül édesanyja egyszerre tragikus és mégis csodálatos pályafutásáról, és talán most először fogalmazódott meg benne, hogy filmért kiált az élete. A szintén színésznő Dévay Kamilla a kommunizmus áldozataként, húszas évei derekán megjárta a börtönt és az internálótáborokat is, vidékre száműzték, ám pályája legvégén mégis együtt állhatott a színpadon lányával, méghozzá a szeretett fővárosban.

Hogy mindez hogyan hatott Udvaros Dorottya életére, miképpen kísérti a Kossuth-díjas színésznőt folyamatosan édesanyja múltja, kiderül a vasárnapi adásból.

Ahogy arra is fény derül, miféle mérföldkő volt karrierjében a legendás film, a Te rongyos élet női főszerepe, illetve szó esik a Nemzeti Színházban jelenleg is repertoáron lévő darabjairól, közte a már a címében is különleges, A gömbfejűek és csúcsfejűek – avagy gazdag a gazdaggal társul szívesen előadásról, valamint a két-, jövőre esedékes bemutatóról, a Meggyeskertről és a Rocco és fivérekről is. No és persze legújabb sorozatszerepe, a Mi kis falunk sem maradhat ki a Sláger Témából.

Jó pap holtig tanul

A Sláger FM-en hallható adás második felében, 21 órától a Mi kis falunk sorozatbeli partnere, Schmied Zoltán színművész lesz a vendég. Aki őszintén vall élete egyik legfontosabb döntéséről, amikor is a Színház és Filmművészeti Főiskola helyett színész karrierjének mielőbbi beindítását választotta. Hogy jól tette, bizonyítja a Nemzeti Színházban eltöltött fél évtized, számos sikerfilm, valamint a Centrál Színház egy évtizede tartó társulati tagsága.

Ahol egyébként nemrégiben mutatták be Balsai Mónival közös színdarabjukat. A Büszkeség és balítélet két színészre érdekessége, hogy ketten összesen tizenegy különböző karaktert alakítanak. Szó esik majd az idei év egyik legjobban várt filmjéről is. Az X – A rendszerből törölve thrillerben ugyanúgy Balsai Móni lesz a főszereplőtársa, a rendezője pedig a színdarabhoz hasonlóan Ujj Mészáros Károly.

2018. október 14-én 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en Udvaros Dorottyával, Schmied Zoltánnal, valamint a házigazda Kalmár Tiborral, és a legnagyobb slágerekkel, változatosan!