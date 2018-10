Jim Carrey: szétesett minden a széles vigyor mögött

Komikusnak lenni nem mindig áldás. Folyamatosan boldognak, viccesnek mutatkozni, mert az emberek így szoktak meg, s ez az elvárás, miközben legbelül persze vannak bajok. Dave Holstein új sorozata, a Most nevess! egy ilyen világba kalauzol el minket, a pilot alapján pedig lesz okunk sírni és nevetni egyaránt.

A főhős Jeff Pickles (Jim Carrey) hosszú évek óta egy gyermekműsort vezet, a közönség imádja. Egy tragédia miatt azonban drasztikus változás áll be az életében, családja fokozatosan széthullik, és ő maga is kezdi elveszteni a kontrollt a mindennapjai felett.

Adott egy érdekes történet, ugyanakkor a stáb is megér egy misét. Jim Carrey főszereplő mellett ki kell emelni a rendező Michel Gondryt, aki szintén nagy veterán a szakmában és Carrey-hez hasonlóan kell neki a vérfrissítés, mint egy falat kenyér. Gondry az elmúlt néhány évben csak rövidfilmeket dirigált, és Carrey-nek sem volt kifejezetten emlékezetes szerepe majd' tíz éve. Amikor azonban együtt dolgoztak 2004-ben, az Egy makulátlan elme örök ragyogásán, az maga volt a csoda, így okkal lehetünk bizakodóak a Most nevess! esetében. No, de mit adott a tízrészes évad pilotja?

A fantasztikus nyitójelenet az Amerikában igen népszerű Conan talkshow-ba kalauzol el minket, bemutatva, hogy mekkora kultusszal is bír a főszereplő és műsora. Gondry szépen lassan csepegteti az információmorzsákat, és apróbb utalásokat tesz arra, hogy közel sincs minden rendben Jeff életében. Változtatni szeretne a műsorán, szembenézni a történtekkel és a következményekkel, de ez nem egyszerű egy tragédia árnyékában, főleg ha még a családja is megkeseríti az életét.

Otthon csak a baj van

Apja csak egy termékként tekint rá, akinek az a feladata, hogy termelje a milliókat, nővére a saját problémáival van elfoglalva, felesége és fia pedig egy olyan alaknak tartják, akiben nincs semmi tartás. Jeff persze örök optimista, próbálja mindenben és mindenkiben a szépet látni, a pozitív dolgokra koncentrálni, a hibákat erénnyé kovácsolni.

Carrey láthatóan lubickol a szerepben és remekül áll neki, mi több testhez álló Jeff karaktere, elvégre a komikus színész is sok megpróbáltatáson esett át az elmúlt években. Nyilván ő viszi a prímet, de a mellékszereplők is remekelnek. Frank Langella rutinból hozza a látszólag érzéketlen apát, Catherine Keener stílusából adódóan szerethető, Judy Greer pedig annyit és úgy tesz hozzá a cselekményhez, amennyit kell.

A Most nevess! vérbeli dramedy, így biztosak lehetünk benne, hogy kellően változatosan hozza majd a mosolyogtató és szívszorító részeket. Olyan témákat érint, mint a halál, házasság, szülői felelősség vagy épp a nemi szerepek, miközben groteszk módon nevettet. Nem mindenkinek fekszik ez a keserédes tragikomédia, de aki vevő rá, annak egy igen érdekes utazásban lesz része.

A Kidding az amerikai Showtime sorozata, a napokban rendelték be a 2. évadot. Itthon az HBO GO adja.

Péter Zsombor