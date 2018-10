Kisfiáról és az anyaságról mesélt Voksán Virág

Voksán Virág másfél hete adott életet kisfiának, Bencének, aki szerinte ugyanúgy néz ki, mint az apja.

"Beni nagyon nyugodt baba, napközben eszik és alszik, este élénkül fel igazán, éjszakánként nehezen megy neki az alvás. Bár ilyen fiatalon a babák még nem látnak, ő mégis érdeklődve nézelődik" - mesélte a Blikknek Voksán Virág.

"Külsőre egyértelműen az apjára ütött, az orra, a szeme és a haja is az apjáé" - árulta el.

A lapnak arról is beszélt, hogy nem az éjszakai virrasztások, hanem a szoptatás jelenti a nagyobb kihívást. "Most azon vagyunk, hogy még több tejem legyen, ehhez szerencsére vannak segédeszközök is. Sok anyuka magát hibáztatja, ha nincs elég teje, pedig ez genetikai dolog" - mondta.