Tolvai Reni rettentő szép melleit dicsérte Claudia, Majka kemény volt

Lement az első 2018-as Sztárban sztár-adás, sok remek produkcióval. Majka és társai korábban úgy szórták magas pontszámokat, mint bolond pék a lisztet, de ebből elege lett a rappernek, szinte csak ötösöket adott, a korábbi kilencek, tízek helyett. Kállay-Saunders András nyerte az első felvonást, kieső most nem volt.

Erős mezőnyt rántott össze a TV2 a hatodik Sztárban sztárra, pedig félő volt, hogy lassan elfogynak azok az énekelni is tudó magyar előadók, akik hajlandóak maszk és paróka alatt más hangján dalolni, táncolni is közben, nem egyszer úgy, hogy bohócot is kell csinálnia magából az embernek. Hien, Odett, Sári Évi, Szőcs Reni, Tolvai Reni, Völgyesi Gabi, Burai Krisztián, Freddie, Gesztesi Károly, Kállay Saunders András, Pintér Tibor és Torres Dani vállalták idén a megmérettetést.

Pintér Tibor a Twisted Sister nagy slágerével, a We're Not Gonna Take It-tel kezdett, de nem nagyon próbált énekelni, inkább kiabált kifestve, csak 28 pontot kapott. Majka hosszas magyarázkodásba kezdett, jelezte, hogy nem lehet szórni a show elején a 10-est, 9-est, ezért nála mindenki ötről kezd (így hát nem is volt más választása, ötöt adott).

Szőcs Renáta, a Star Academy győztese jött a Tejúttal, Rúzsa Magdi közkedvelt dalával, a zsűri 27 pontra értékelte a produkciót. Hien sem varázsolta el túlzottan az ítészeket, pedig énekelni nagyon tud, de hiányzott belőle Britney Spears dögössége.

Gesztesi jött, az Isztambult énekelte a Hungáriától, pechjére ezt nem Fenyő vagy Szikora, hanem Dolly adta elő egykor, így női ruhában tipegett ide-oda. „Nem tudom eldönteni, Dollynak van egy transzvesztita bátyja? Amikor felhívtál, mi legyél, azt mondtam, legyél nő... de már megbántam! Amúgy fantasztikus és csodálatos vagy, de úgy nézel ki, mint Fiona nagyanyja" – elemezte volt felesége, Liptai Claudia, Papp Szabi szerint pedig úgy nézett ki, mint egy bepezsgőzött nagymama, aki kilenc órát ült a buszon, és alig vártja, hogy járjon. Majka úgy vélte, Claudia már örül, hogy Károly nem mellette ébred, Stohl pedig kiemelte, hogy jóban van Gesztesivel, de „ez minősíthetetlen volt."

Stohllal is viccelődtek

Torres Dani Antonio Banderast alakította a Desperadóból, ebben a feladatban előnnyel indult, hiszen perfekt spanyol, apja ecuadori, a dalt is játszotta más sokszor. Claudia szerint olyan volt, mint a balatonföldvári cirkuszban dolgozó illuzionista, Majka pedig úgy vélte, hogy neki ez nem nagy kihívás, és Torres túl komfortosan érezte magát ebben a pár percben. Persze a korai, sármos Banderas szuggesztív előadását nehéz utánozni.

Burai Krisztián Dér Henit imitálta, eléggé transzvesztita-jellege volt a produkciónak. „András, neked biztos volt ilyen csajod is" – fordult Stohlhoz Tilla, előbbi kilencessel honorálta az előadást. Két másik zsűritársa is kilencet adott, a szűkmarkú Majka csak ötöt. Utána jött Odett, Majka mindössze négyet adott, 25-tel végett az énekesnő Madonnaként, annál nyilván többre számított.

Dennis Rodman és Csubakka szerelemgyereke

Völgyesi Gabi Chubby Checkerként elvarázsolta a zsűrit, még a szigorúan pontozó Majka - aki addig csak négy és hat között mozgott - is kiosztott egy hetest, a Let's Twist Againt ügyesen prezentálta az énekesnő. Freddie-nek nagy feladat jutott, a csodálatos hangú Tina Turnert kellett előadnia, a Private Dancer jutott neki. „Elképzelem Dennis Rodmant és Csubakkát, amint ülnek a kórházban, és tűnődnek, mi legyen a baba neve" – értékelt Papp Szabi nagy derültséget keltve. 31-et kapott a Tilla által birodalmi lépegetőnek nevezett Freddie.

„Azon túl, hogy rettentő szép nagy melleid vannak, ebben a produkcióban nem lehetett többet mutatni" – értékelte Tolvai Reni Thalia-előadását Liptai Claudia, Papp Szabi szerint tökéletesen énekelt a lány, Majka csak furcsállotta az előadást. Stohl értetlenkedett egy sort, szerinte aki látta Rosalindát, az eldobta az agyát, és tökéletesen végrehajtotta a feladatot. „Mekkora görény vagy Tilla! Azt mondtad rá, hogy kedvesen éneklő hóember?" – borult ki kicsit később Liptai, akinek kapcsolata Till Attilával ettől még aligha romlik meg.

A végjáték

Kállay-Saunders András Ed Sheeran lett erre az estére, 37 pontot szerzett, nagyon ügyes volt, dicsérték is hosszan. A sok hónaljszőrt és mellszőrt kapott Sári Évi volt az utolsó fellépő, az ő produkciójához meghívta a TV2 még Deák Bill Gyulát is, hogy vele kezdődjön Koppány előadása.

Az első adás után Odett állt a zsűri pontozása és a közönségszavazás alapján a sor végén, Szőcs Renáta mögött. Kállay-Saunders és Sári Évi vezetett az első kör után. Újabb voksolás következett, a végére pedig eldőlt a nagy kérdés, Kállay-Saunders nyerte az első estét. Kieső ezúttal nem volt, de jövő vasárnap már búcsúzik valaki.

