Vasárnap este rajtolt a Sztárban sztár legújabb évada, a versenyzők közt pedig ott van Gesztesi Károly is, akit a zsűriszékben ülő volt felesége, Liptai Claudia is bírál. Az élő adás után készült egy közös kép az egykori házaspárról, mint látszik, jó a viszonyuk, sőt, a műsorvezető mostani párja is ott drukkolt a stúdióban. "Ő a volt férjem. Ádám egy sorral lejjebb drukkol neki, felettem pedig a lányunk izgul ülve. Na ez a családi vállalkozás!" - írta a fotó mellé Liptai.