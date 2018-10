Tele vannak pénzzel, mégis a rajongóiktól kéregetnek

Előfordul, hogy a sztárok a rajongókhoz fordulnak némi plusz bevételért: adománygyűjtő akciót indítanak, hogy megvalósíthassák az álomprojektjüket, vagy, hogy ne kelljen két szereplés között civil munkát vállalniuk – netán csak azért, hogy ne a saját pénzüket költsék. Néhány színész közösségi finanszírozásból forgatott volna új filmet, de olyat is láttunk már, hogy valaki babaruhára vagy bútorra kért a híveitől.

Lil' Kim

A Lady Marmalade-ban pont Lil' Kimnek van egy olyan sora, hogy „Why spend mine when I can spend yours?", vagyis „Miért költeném a saját pénzemet, ha költhetem a tiédet?" – amin az énekesnő el is gondolkodott, úgy tűnik.

A gyereke születésekor például az Instagramon kért babaholmikat a rajongóktól: megírta, hogy mely üzletekben regisztrált különféle termékekre, ezeket várta a híveitől. A kért ajándékok között volt közel nyolcezer dolláros babakocsi is, a tényleg gyerekekre szakosodott boltok mellett pedig szerepelt a listán a Tiffany is, innen valószínűleg inkább magának csemegézett a rapper.

Melissa Joan Hart

A Sabrina, a tiniboszorkány címszereplője a Kickstarteren indított egy kampányt, hogy összegyűjtsön 2 millió dollárt egy romantikus komédiára, amelyben végre megmutathatta volna vicces és szexi oldalát. A rajongók végül a kívánt összeg töredékét dobták csak össze: alig 51 ezer gyűlt össze, amiből persze nem tudott elkészülni a Darci's Walk Of Shame című film.

A színésznő utólag belátta, hogy a kampányhoz kevés volt csupán egy ösztönző videót feltennie, hisz az esetleges adakozók így azt sem tudták meg, hogy pontosan miről szólt volna a film. Ma már leforgatná az első öt percet, vagy legalább a közreműködők listáját közzétenné, de ekkora kudarc után aligha vág bele még egyszer hasonló gyűjtésbe.

Kevin Sorbo

Az egykori Herkules hasonlóképp járt, „zsidó-keresztény értékeket" felmutató karácsonyi filmjére, a The Christmas Gift-re a kitűzött összegnek alig 2 százaléka gyűlt össze – 250 ezer dollár helyett kicsivel több mint 6 ezerrel kellett beérnie.

