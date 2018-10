Ellopták a műsorvezető útlevelét, bajban a show

A brit Celeb vagyok, ments ki innen! kísérőműsorának egyik házigazdája egyelőre nem tud a show helyszínére utazni, mivel ellopták az útlevelét.

Ellopták Joe Swash útlevelét, ami elég nagy érvágás a műsorvezetőnek, hisz a jövő héten utazott volna Ausztráliába, hogy felkészüljön az ott forgatott I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! kísérőműsorára, az I'm a Celebrity: Extra Camp-re.

A férfinak feltörték a kocsiját, és az útlevele mellett azokat a ruháit is ellopták, amelyeket a műsor alatt hordott volna, direkt a dzsungelkörnyezethez választotta ki a darabokat. "Ha valaki funky ingekben lát mászkálni egy csapat kölyköt Edmonton környékén, azonnal szóljon nekem!" – írta az Instagramon, ahol egy képet is posztolt a meglovasított holmikról:

Swash színészként az EastEnders című szappanoperával vált egyébként ismertté, de miután megnyerte a Celeb vagyok, ments ki innen! brit kiadásának nyolcadik évadját, rábízták a kísérőműsor vezetését is.