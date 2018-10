Felélesztik az első valóságshow-t

A Facebookon tér vissza a beköltözős valóságshow-k ősének tartott The Real World, rögtön három szezon készül belőle.

A Facebook Watchra tart a The Real World, miután a közösségi oldal megállapodott a realitysorozatot korábban adó MTV-vel, illetve a gyártó céggel, a Bunim-Murray Productionszel.

Az annak idején a beköltözős valóságshow műfaját megteremtő szériából egyből három kiadást készít a Facebook: az egyiket az Egyesült Államokban, a másik kettőt pedig Mexikóban és Thaiföldön veszik fel, a végeredményt várhatóan 2019 tavaszán láthatják a nézők.

A The Real World 1992-ben indult, elsőként mutatott be olyan fiatalokat, akik kimondottan egy tévéműsor kedvéért költöztek össze. A sorozat ezzel többek között a Big Brother-nek is kijárta az utat, a hatásáról, az első szereplők további sorsáról bővebben írtunk itt.

Az MTV egyébként egészen sokáig vitte a szériát, tavaly januárban ért véget a Seattle-ben játszódó 32. évad.