Ördög Nóra reagált a terhességéről szóló pletykákra

A szemfüles rajongók kiszúrták, hogy egy ideje bő ruhában látják Ördög Nórát, így több kommentelő is arra utalt, hogy biztos gyereket vár - a műsorvezető élő videóban mondta el, mi az igazság.

A TV2 műsorvezetője két gyerek boldog édesanyja, és mint a videóban elárulta, ezt a harmóniát nem szeretné megtörni, nagyon jól érzik magukat így, négyfős családként.

"Annyira kerek ez az élet, amit most élünk, hogy igazándiból én félnék ezt most bolygatni. Van egy fiunk, van egy lányunk pici korkülönbséggel. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jól működik. Nagyon sokan riogattak, amikor kiderült, hogy 14-15 hónap van a két baba között, hogy ez majd rettenetesen nehéz lesz. (...) Én mindenkinek azt mondom, hogy aki teheti, és van energiája, az mindenképpen kis korkülönbséggel vállalja be a tesókat, mert nagyon nagy áldás" - mesélte.

"Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ez végül is így alakult. Úgyhogy én ezt a nagyon törékeny egyensúlyt, amit egyébként is próbálunk tartani a magánélet és a munka között, nem szeretném bolygatni. A mostani fejemmel azt mondom, hogy nem vállalnék harmadik gyereket" - mondta, és azt is elárulta, hogy csak azért hord bő ruhákat, mert azokat szereti.