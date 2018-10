Őrült zaklató ijesztett rá Kasza Tibi feleségére

Kasza Tibi közösségi oldalán mesélte el, hogy zaklatta egy fura figura a párját a napokban.

Kasza Tibi felesége, Manker, egyedül ment el vásárolni egyik nap, mikor észrvette, hogy valaki követi a boltban, majd közelebb is lép hozzá, és suttog a fülébe. A kismama nagyon megijedt, főleg akkor, mikor a bolt előtt, az autójához sietve is meglátta a férfit, aki aztán az autóig ment utána, és még akkor is ott állt, amikor ő indulni akart.

Sírva hívta fel a férjét, aki közösségi oldalán figyelmeztette a követőiket, hogy vigyázzanak egymásra, párjaikra, mert ilyen esetek történhetnek egy hétköznapi bevásárlás során is.