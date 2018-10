Tóth Andi: Összefogtak ellenünk és kinevettek

A Legbátrabb Páros kiesőinek kapcsolata erősödött abban a pár napban, amit Máltán töltöttek, de az idősebb celebek taktikázása nem volt ínyükre.

Tóth Andi az október 16-án leadott epizódban látott feladatnál mindenre gondolt, hogy fél a patkánytól, hogy megijed a mélységtől, de arra pont nem, hogy elejti a kulcsot. „Észre sem vettem, hogy kiesett a kezemből" – sajnálkozott. A 2. adás eseményeiről itt írtunk.

„Víziszonyom van, zuhanyozni sem tudok úgy, hogy folyik le a fejemen a víz, törülközőért kapkodok. Tavaly tanultam meg egyáltalán úszkálni a víz felszínén. Sok negatív élmény volt, ami megmaradt" – emlékezett Tóth Andi.

Bevillant egy leégett ház

Szabó Ádám is látja, hogy ez nem kamu. „Egy hónapig gyakoroltunk előtte, de egyszer sem ment le a víz alá" – magyarázta a Fem3 Caféban. Őt azért támadták, mert hagyta, hogy Andi rohangáljon lángoló ruhában egy feladatnál, de ez nem gyávaság miatt volt: „Öcsém barátnőjének leégett a háza idén, ez az emlék bevillant, izzadt a tenyerem. Andi amúgy is mondta, hogy ne vállaljak be minden feladatot."

A társasággal aligha járnak majd össze. „Először szerethető társaságnak tűnt, de utána visszanézve már nem annyira... a mi kapcsolatunkat viszont a műsor megerősítette" – értékelt az énekes-harmonikás.

Tóth Andi szerint az idősebb celebek-sztárok együtt döntöttek. „Tenyáról tudtam, hogy taktikus, nem is vártam mást. Látszódott, hogy összefogtak, nem is tagadták. Kristófék viszont hátba szúrósak, és nevettek, amikor kiestünk... A kapcsolatunknak jót tett a műsor, főleg a taktikai részek, de akadtak nézeteltérések is persze."

