Az Orange Is the New Black kaszát kapott.

Véget vet a Netflix egyik legmenőbb sorozatának – írta a Hollywood Reporter. A főképp női börtönben játszódó széria hetedik évadja egyben az utolsó is lesz, azaz a rajongóknak még jön pár epizód 2019-ben.

A sorozatot hatszor jelölték valamilyen kategóriában Golden Globe-ra, sok fontos szereplője van, alapvetően Taylor Schilling karaktere körül zajlanak az események.

A hatodik évad idén került ki, benne volt Piper (Schilling), Crazy Eyes (Uzo Aduba), Red (Kate Mulgrew), de ott volt a csapatban Danielle Brooks, Selenis Leyva, Adrienne C. Moore, Laura Prepon, Natasha Lyonne és Nick Sandow is.

Szerelem a forgatáson

Az Orange Is the New Black-ben látott Vicci Martinez elárulta, hogy sorozatbeli kolléganőjével, Emily Tarverrel egy párt alkotnak.

Martinez a női börtönben játszódó szériában Daddyt játssza, aki a hatodik évadban a Daya nevű elítéltre kattant rá – őt viszont Dascha Polanco alakítja, Tarver az egyik börtönőrt, Artesian McCullough-t formálja meg.