Ingerülten reagált a kiutált tévésztár

Rengetegen nézték, sokan utálták: igen korrekt nézettséggel rajtolt kiutált sztárja nélkül a Roseanne-spinoff, a The Conners az USA-ban.

A Roseanne 1988-ban indult, 1997-ig volt képernyőn új részekkel, majd hosszú szünet után 2017-ben visszatért. Készítője és sztárja, Roseanne Barr azonban egy igencsak félresikerült, rasszista Twitter-bejegyzése annyira nem tetszett az ABC-nek, hogy elkaszálta a csatorna a sorozatot 2018 májusának végén.

Barr a bejegyzést törölte, majd magyarázkodott, de semmi nem segített. Az ABC szórakoztató műsorokért felelős elnöke, Channing Dungey gyűlöletesnek, visszataszítónak találta a szerencsétlen tréfálkozást, így felmondta a szerződést. 231 rész, tíz évad készült 30 év alatt a komédiasorozatból.

A folytatás most rajtolt el, The Conners a címe, és nincs benne Roseanne, akinek a karakterét kinyírták. Erre elég ingerülten reagált is a színésznő (Roseanne Barr), íme:

A Conners alatt sokan zsörtölődtek a közösségi médiában, nem tetszett nekik, amit láttak, de lehet, hogy csak kedvenc karakterük hiányzott. A számok elsőre jók, 10,5 millió néző, több, mint amit ősszel bármely más ABS-sorozat fel tud mutatni. Persze így is messze van a 18,2 milliótól, amit a Roseanne tudott tavasszal.

Mindenesetre egy epizódra sok nézőt elérni egy nagy, országos csatornának nem olyan nagy kunszt, csak rengeteg pénz, promóció, továbbá cikkek ezrei kellenek hozzá (ezek mind megvoltak), majd a 3. vagy 4. rész után lehet levonni újabb tanulságokat.