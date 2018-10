A legjobban kereső magyar származású színésznő, a Különleges ügyosztály-ból ismert Mariska Hargitay és férje, Peter Hermann 10,75 millió dollárért, vagyis közel 3 milliárd forintért árulják a New York-i Upper West Side-on található otthonukat. Nézzen be ön is a többszintes, hat hálószobával és nyolc fürdőszobával ellátott házba! Mutatunk pár képet, a teljes galériát az ingatlanközvetítő oldalán találja meg.