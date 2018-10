Pintér Tibor: Fridi múltjából hozza a közönségességet

Valóban elköltözött a párja. A színész szerint Fridi egy őszinte lány, de épp ezzel megy szembe a forgalommal.

„Érezhető volt egy ki feszkó a Mokkában" – kezdte finomkodva a Fem3 interjút Stohl Luca: nos, a kis feszkó végén f.sznak nevezte a kamerák előtt Pintért saját barátnője. A színész önmagát nem megtagadva érzelgősen nyitott október 18-án: „Milyen hülyék vagyunk mi emberek! Az a hír, hogy mely celeb kivel jön össze, miközben mások pedig épp a halálból jönnek vissza..."

Celebek párkapcsolati kalandjai, szakításai sokakat érdekelnek, így ez volt a téma ezúttal is. „Fridi nagyon jólelkű, tiszta, rendes ember.. és gyönyörű. De ez a korkülönbség... múltjából magával hoz egy nyersességet, közönségességet. Ezt ő is tudja magáról" – magyarázta Pintér.

„Tanítgattam, de van egy határ, és nem tudom már tanítgatni. Költözzön el, azt gondoltuk, mert ez jótékony hatással lesz a jövőnkre... ami lehet szakítás is. Szüksége van arra, hogy ne a Pintér Tibor függvénye legyen. Nálunk nagy hullámvölgyek és hegyek vannak: ő 21 évesen ő ezt kalandnak fogja fel, de tudom, hogy szeret" – vélekedett a széplelkű dalnok.