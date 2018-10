A Csajok sztárja bezárja a boltot

Ne keresse többé a szokott helyen a Csajok-ból ismert Lena Dunham posztjait, megszűnik a korábban hírlevélként is működő Lenny.

Lena Dunham és Jenni Konner leállítja közös honlapját, a Lennyt, ahol jobbára feminista posztok jelentek meg, itt közölték például Jennifer Lawrence vitát gerjesztő írását is a nemek szerinti bérkülönbségről Hollywoodban.

A hírlevélként is funkcionáló honlap Dunham és Konner különválása miatt szűnik meg, a Csajok-on is együtt dolgozó páros tagjai ugyanis új utakat keresnek, a napokban indult Camping-et szánták az utolsó közös projektjüknek:

"Roppant szerencsések vagyunk, hogy nyolc csodálatos évig dolgozhattunk együtt, egyszerűen más dolgokat is szeretnénk csinálni. Nincs ebben semmi dráma, ez egy kreatív folyamat" – mondta Konner még júliusban.